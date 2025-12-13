Диетолог Поляков сказал, можно ли детям есть конфеты с алкоголем

«Поэтому даже небольшое количество напитка может очень сильно нарушить обменные процессы. И, соответственно, привести к более быстрому формированию алкогольной зависимости, в связи с тем, что у детей нет цельной сформированной нейромедиаторной системы, как у взрослых. То есть структуры головного мозга еще развиваются. Поэтому я бы, конечно, категорически не рекомендовал кормить своих чад конфетами с алкоголем», — подытожил Поляков.