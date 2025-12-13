Диетолог Поляков сказал, можно ли детям есть конфеты с алкоголем

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, можно ли детям есть конфеты с алкоголем.
«Логично, что если детям запрещено употребление алкоголя, то и употребление конфет с алкоголем, ингаляции с алкоголем и другие способы доставки алкоголя в детский организм противопоказаны. Естественно, никто этот процесс не контролирует, в отличие от продажи классических алкогольных напитков, но точно на пользу это не пойдет», — сказал Поляков.
Диетолог отметил, что организм ребенка, как и подростка, еще не имеет достаточного количества ферментов для нормальной метаболизации алкоголя.
«Поэтому даже небольшое количество напитка может очень сильно нарушить обменные процессы. И, соответственно, привести к более быстрому формированию алкогольной зависимости, в связи с тем, что у детей нет цельной сформированной нейромедиаторной системы, как у взрослых. То есть структуры головного мозга еще развиваются. Поэтому я бы, конечно, категорически не рекомендовал кормить своих чад конфетами с алкоголем», — подытожил Поляков.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил провести проверку конфет с алкоголем на наличие в их составе алкоголя.