ВС РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в городе Гуляйполе

Российские военные ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Гуляйполе Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли военнослужащие группировки войск «Восток». Военные использовали артиллерийские установки «Мста-С».
«Полученные координаты незамедлительно передали артиллерийским расчётам самоходных артиллерийских установок “Мста-С “группировки” Восток”. Работая в связке с операторами войск беспилотных систем, расчёты нанесли серию точных огневых ударов по выявленным позициям ВСУ. В результате пункты управления противника были уничтожены вместе с расчётами беспилотников», — говорится в сообщении.
В МО уточнили, что пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в одном из районов Гуляйполя выявили операторы разведывательных БПЛА. Они вычислили эти пункты по местам посадки квадрокоптеров, а также гексакоптеров типа «Баба-яга» и Vampire.
Кроме того, в районе населённого пункта Гуляйполе ликвидирована автотехника противника.
Так, российские военные уничтожили бронированную машину «Козак-5», которая находилась в ожидании команды на движение.
«Также на одном из участков дороги, ведущих к населённому пункту, операторы выявили бронированную машину HMMWV. Расчёты ударных FPV-дронов нанесли по ней прицельный удар, уничтожив машину на месте. Дополнительно разведывательные БПЛА обнаружили автомобильную технику ВСУ как в движении, так и в ангарах, где противник готовил её к выдвижению для доставки живой силы. По переданным координатам расчёты ударных FPV-дронов уничтожили несколько автомобилей, сорвав подготовку к ротации», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что населённый пункт Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток».