Спортзал и домашний кинотеатр: что известно об ИК-1, где сидит Блиновская

«Королеву марафонов», блогера Елену Блиновскую перевели в 10-й отряд исправительной колонии № 1 Владимирской области, который сами осужденные называют привилегированным.
Во ФСИН эту формулировку опровергли.
Правозащитник Иван Мельников в беседе с aif.ru рассказал, что известно об условиях, в которых предстоит отбывать наказание Блиновской.
Блиновской «повезло» попасть в ИК-1.
Перевод Елены Блиновской в исправительную колонию № 1 во Владимирской области является везением. Таким образом Мельников прокомментировал информацию о том, что отряд, в который попала Блиновская, называют привилегированным из-за якобы более легких условий труда.
Во ФСИН при этом подчеркнули, что все осужденные в ИК-1 содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.
«То, что Блиновскуюьперевели во Владимирскую область, а не в Мордовию, например, уже везение. Я думаю, что из-за резонанса по делу Блиновской, ее поместили в относительно неплохое место. Если бы с ней что-то случилось или были бы серьезные жалобы, об этом сразу бы узнало очень много людей», — отметил Мельников.
Тренажерный зал, библиотека, домашний кинотеатр.
Женская ИК-1 находится в поселке Головино Владимирской области. Колония рассчитана на 1100 мест или 12 отрядов — 10 обычных, один с облегченными условиями содержания, один со строгими условиями содержания.
В колонии есть клуб, библиотека, студия кабельного телевидения, спортивные площадки, комнаты воспитательной работы и православный храм. Там же налажено крупное швейное производство, где производят форму, одежду для осужденных и для гражданских лиц.
Отбывающие наказание также могут получить специальность в местном училище и стать слесарем, облицовщиком-плиточником, мастером строительно-отделочных работ, парикмахером.
Есть и один особый отряд, вероятно, как раз тот, куда попала Блиновская. Он рассчитан всего на 24 человека. У осужденных из этого отряда есть уютные спальни, кухня, тренажерный зал, комната отдыха с домашним кинотеатром, современный туалет и душевая.
Адаптация длительностью с тюремный срок.
Чаще всего освободившиеся из мест заключения люди тяжело адаптируются к нормальной жизни, отметил Мельников.
«Женщинам в этом плане всегда тяжелее. Но есть и положительные примеры, когда женщины выходили на свободу и продолжали развиваться, строить семьи. За время нахождения в тюрьме у многих разваливаются и семья, и карьера, но они карабкаются, с новыми силами идут дальше. Когда женщину наказывают, ей всегда тяжелее, чем мужчине. И Блиновской потребуется столько же времени на адаптацию, сколько она проведет в заключении», — пояснил Мельников.
«Королеву марафанов», напомним, осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. В октябре Мосгорсуд сократил срок наказания Блиновской с пяти до четырех с половиной лет.
Положительный пример адаптации.
Освободившегося в апреле этого года актера Михаила Ефремова можно назвать удачным примером адаптации.
Напомним, в 2020 году он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном Lada Granta. В результате погиб 57-летний водитель последнего авто. Актера приговорили к 7,5 годам колонии, он отсидел чуть меньше пяти лет и был отпущен на свободу по УДО.
Уже в сентябре Ефремов присоединился к труппе театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Михалков при этом отметил, что Ефремов «потерял связь с реальностью».
«Если говорить о преступлениях, совершенных без умысла, то людям, конечно, очень тяжело адаптироваться после выхода на свободу. Но положительных примеров много», — подчеркнул Мельников.