Спортзал и домашний кинотеатр: что известно об ИК-1, где сидит Блиновская

«Женщинам в этом плане всегда тяжелее. Но есть и положительные примеры, когда женщины выходили на свободу и продолжали развиваться, строить семьи. За время нахождения в тюрьме у многих разваливаются и семья, и карьера, но они карабкаются, с новыми силами идут дальше. Когда женщину наказывают, ей всегда тяжелее, чем мужчине. И Блиновской потребуется столько же времени на адаптацию, сколько она проведет в заключении», — пояснил Мельников.