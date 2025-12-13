Компания «АвтоВАЗ» отозвала 33,5 тысячи новых автомобилей Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» приняла решение об отзыве более 33 тысяч Lada Granta. Автомобили отправятся на диагностику. Об этом уведомили в пресс-службе Росстандарта.
В сообщении отмечается, что отзыву подлежат 33 450 автомобилей. Они были реализованы в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. В их отношении будет проведена дополнительная проверка. Известно, что диагностика направлена на изучение одного из функциональных узлов автомобиля для исключения рисков ослабления крепежной детали.
«По информации АО “АвтоВАЗ”, принятое изготовителем решение о проведении дополнительной проверки отдельных модификаций Lada Granta связано с непрерывной работой компании над улучшением потребительских характеристик автомобилей», — говорится в материале.
Несколько дней назад в России расширили тарифный коридор ОСАГО. Глава РСА Сергей Уфимцев выступил с предложением об увеличении лимита выплат по страховке до 1 миллиона рублей за материальный ущерб и до 2 миллионов — за ущерб жизни и здоровью. Сейчас суммы в несколько раз меньше. В настоящий момент резервы для увеличения выплат даже без роста стоимости полисов у страховщиков есть. Как утверждается, по статистике, только 78% от собранных с продажи ОСАГО денег возвращаются автовладельцам в качестве компенсации. Остальное остается компаниям.
В стране постепенно модернизируют и камеры, которые следят за дорожным движением. Они могут фиксировать не только превышение скорости, но и непристегнутый ремень, разговор по телефону и другие нарушения. В Москве между тем научились определять остановку в местах, где машина создает помехи. Например, в случае блокировки выезда со двора автолюбитель теперь заплатит 3000 рублей.
Тем временем российские ученые приступили к разработке голубей-роботов. В отличие от дронов птицам не требуется горючего или электричества. Во время проведения испытаний лица попавших в кадр людей или номера машин блюрятся. Технологии обеспечивают защиту частной жизни окружающих. Однако вопросы дальнейшей эксплуатации остаются на стороне заказчиков.