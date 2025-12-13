Компания «АвтоВАЗ» отозвала 33,5 тысячи новых автомобилей Lada Granta

Несколько дней назад в России расширили тарифный коридор ОСАГО. Глава РСА Сергей Уфимцев выступил с предложением об увеличении лимита выплат по страховке до 1 миллиона рублей за материальный ущерб и до 2 миллионов — за ущерб жизни и здоровью. Сейчас суммы в несколько раз меньше. В настоящий момент резервы для увеличения выплат даже без роста стоимости полисов у страховщиков есть. Как утверждается, по статистике, только 78% от собранных с продажи ОСАГО денег возвращаются автовладельцам в качестве компенсации. Остальное остается компаниям.