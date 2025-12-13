ЛДПР предложила давать отпуск для сопровождения родственников в больницу

«Нередко, когда в этот и без того тяжелый для семьи период, сотрудники не получают поддержки работодателя, а, напротив, вынуждены унизительно объясняться и умолять “отпустить” его, рискуя получить от руководства дисциплинарное взыскание или даже попасть под увольнение. Никаких законных гарантий для человека, который вынужден оставить работу ради больного родственника, нет, что, на наш взгляд, крайне недопустимо. Когда речь идет о здоровье и жизни родных, человек не должен становиться заложником формальностей и чьей-то субъективной воли», — отметил он.