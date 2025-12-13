Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Германии

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф встретится на этих выходных в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф встретится на этих выходных в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По их данным, он встретится с переговорщиками из Британии, ФРГ и Франции 14−15 декабря. Отмечается, что решение направить в Берлин Уиткоффа указывает на стремление американской администрации преодолеть разногласия между США и Украиной в том, что касается условий мирной сделки.

Уточняется, что в предстоящих переговорах будут участвовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц и их советники.

Встреча по Украине в Париже в субботу, 13 декабря, не состоится. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце. Отмечается, что эта информация неофициальная.

11 декабря бывший советник Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что США должны заставить Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы в стране.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше