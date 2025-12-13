WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Германии

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф встретится на этих выходных в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По их данным, он встретится с переговорщиками из Британии, ФРГ и Франции 14−15 декабря. Отмечается, что решение направить в Берлин Уиткоффа указывает на стремление американской администрации преодолеть разногласия между США и Украиной в том, что касается условий мирной сделки.
Уточняется, что в предстоящих переговорах будут участвовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц и их советники.
Встреча по Украине в Париже в субботу, 13 декабря, не состоится. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце. Отмечается, что эта информация неофициальная.
11 декабря бывший советник Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что США должны заставить Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы в стране.