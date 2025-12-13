Ричмонд
Некоторые категории россиян порадуются выплатам перед Новым годом: кому они положены

Депутат Гаврилов перечислил тех, кто может рассчитывать за выплаты к Новому году.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые россияне получат дополнительные выплаты к Новому году. Например, средства поступят семьям и льготникам, на которых распространяются региональные праздничные программы. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, цитирует ТАСС.

Парламентарий отметил, что премии также предусмотрены для работников с прописанными в документах годовыми дополнительными выплатами. Эти условия должны быть обязательно закреплены в письменном виде, уточнил он.

«Единой федеральной новогодней выплаты для всех граждан нет, деньги в конце года приходят из трех источников: заработная плата и премии по трудовому договору, регулярные пенсии и пособия, региональные программы поддержки отдельных категорий», — добавил Сергей Гаврилов.

В новом году гражданам также увеличат размер страховых пенсий. Выплаты проиндексируют на 7,6 процента.