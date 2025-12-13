WSJ: ВС США провели операцию на судне, следовавшем из Китая в Иран

Спецназ Соединённых Штатов в ноябре этого года высадился на судно, следовавшее из Китайской Народной Республики в Иран, сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, американский спецназ конфисковал груз.
В материале сказано, что бойцы спецназа оказались на судне, когда оно находилось неподалёку от Шри-Ланки.
«На борту находились товары двойного назначения. Согласно данным разведки США, груз якобы предназначался для иранских компаний, которые специализируются на закупке компонентов для ракетной программы Тегерана», — говорится в сообщении.
После конфискации судно продолжило свой путь.
Напомним, в Тегеране заявили, что Иран восстановит ядерные объекты, которые подверглись ударам Израиля и Соединённых Штатов. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал, что практически всё количество обогащенного урана, которое было у Ирана во время ударов со стороны Израиля и США, по-прежнему находится в республике.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты задержали танкер у берегов Венесуэлы, поскольку он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть в интересах Корпуса стражей исламской революции.