Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: ВС США провели операцию на судне, следовавшем из Китая в Иран

Спецназ США ворвался на судно, следовавшее из КНР в Иран, и конфисковал груз. Американская сторона сообщает, что изъяты товары двойного назначения.

Источник: Аргументы и факты

Спецназ Соединённых Штатов в ноябре этого года высадился на судно, следовавшее из Китайской Народной Республики в Иран, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, американский спецназ конфисковал груз.

В материале сказано, что бойцы спецназа оказались на судне, когда оно находилось неподалёку от Шри-Ланки.

«На борту находились товары двойного назначения. Согласно данным разведки США, груз якобы предназначался для иранских компаний, которые специализируются на закупке компонентов для ракетной программы Тегерана», — говорится в сообщении.

После конфискации судно продолжило свой путь.

Напомним, в Тегеране заявили, что Иран восстановит ядерные объекты, которые подверглись ударам Израиля и Соединённых Штатов. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал, что практически всё количество обогащенного урана, которое было у Ирана во время ударов со стороны Израиля и США, по-прежнему находится в республике.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты задержали танкер у берегов Венесуэлы, поскольку он якобы входил в теневой флот и перевозил нефть в интересах Корпуса стражей исламской революции.

Узнать больше по теме
Биография Рафаэля Гросси
Аргентинский дипломат и руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Мариано Гросси занимает свой пост с 2019 года. В материале кратко изложены его биография, карьерный путь, отношение к России и интересные факты.
Читать дальше