WSJ: ВС США провели операцию на судне, следовавшем из Китая в Иран

Напомним, в Тегеране заявили, что Иран восстановит ядерные объекты, которые подверглись ударам Израиля и Соединённых Штатов. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал, что практически всё количество обогащенного урана, которое было у Ирана во время ударов со стороны Израиля и США, по-прежнему находится в республике.