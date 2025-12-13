Финны создали отряд «Муми-троллей», которые атакуют РФ дальнобойными БПЛА

Финские наемники на Украине создали подразделение MUUMIT («Муми-тролли» в переводе на русский — ред.), которое делает и запускает дальнобойные беспилотники по регионам РФ. Об этом aif.ru рассказал финский военкор Кости Хейсканен.
«Финские приспешники придумали новое подразделение, которое называет MUUMIT, “Муми-тролли” в переводе на русский, в котором участвуют финские добровольцы. Они кичатся тем, что собрали деньги на то, чтобы делать дальнобойные дроны, которые используются для ударов вглубь России», — отметил Хейсканен.
Он добавил, что «Муми-тролли» публиковали посты со словами: «Берегись небо, когда полетят дальнобойные дроны “Муми-троллей” на Россию», но позже удалили.
«В Финляндии, которая поддерживала фашистскую Германию, теперь есть силы, которые хотят идти с фюрером Зеленским до конца», — подытожил финский военкор.
Ранее Хейсканен рассказал, что в Финляндию вернули тело только одного из 20 погибших наемников ВСУ.