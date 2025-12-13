Найден тайный риэлтор Долиной: последние новости о скандале с квартирой

Публичная жизнь Ларисы Долиной после скандала проходит под знаком сильнейшего стресса. После эфира с извинениями она вышла на сцену «Песни года-2025», и зрители заметили, что артистка была сильно зажатой и почти не двигалась, временами сжимая руку в кулак. А на своем сольном концерте 11 декабря певица не сдержала слез.