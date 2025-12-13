Найден тайный риэлтор Долиной: последние новости о скандале с квартирой

Спустя неделю после громкого интервью на федеральном телеканале певица Лариса Долина так и не связалась с Полиной Лурье, чтобы поговорить и лично принести извинения.
Это подтвердила сама Лурье в комментарии aif.ru.
«За все время Долина ни разу со мной не связывалась», — сказала она.
Напомним, в том эфире артистка публично извинилась перед покупательницей квартиры и пообещала вернуть 112 миллионов рублей, но признала, что не располагает нужной суммой.
Адвокат Лурье, Светлана Свириденко, не верит в искренность Долиной, отметив, что и на эфир певица пришла только спустя полтора года с начала расследования.
По словам адвоката, Долина предлагала вернуть деньги в рассрочку в течение трех лет без компенсации материальных потерь, на что Лурье не согласилась, потребовав полного возврата средств или жилья.
Судьбу спора теперь решит Верховный суд, заседание назначено на 16 декабря.
Появился новый фигурант — риелтор.
В скандальном деле появилось новое лицо. Стало известно, что риелтором, который занимался оформлением продажи квартиры в Хамовниках, был Денис Б. Он лично показывал квартиру Полине Лурье.
Примечательно, что мужчина позиционировал себя экспертом по мошенническим схемам и давал советы, как избежать обмана. Он также является уроженцем Тольятти, как и один из осужденных по этому делу, Андрей Основа.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru предположил, что риелтор, скорее всего, не был причастен к преступной схеме.
«Следственные органы тщательно проверили этого риелтора… и, видимо, не нашли доказательств его причастности», — сказал эксперт.
По его мнению, мошенникам, которые работали напрямую с продавцом, такой посредник был не нужен.
«Риелтор — связующее звено между продавцом и покупателем, и не более того», — констатировал Игнатов.
В деле о квартире Долиной случилась первая смерть.
Расследование получило новый мрачный поворот. Стало известно, что скончался один из фигурантов, Александр Келдыбаев, на чью карту, по данным следствия, поступили 15 миллионов рублей от певицы. По словам отца мужчины, тот умер еще в августе 2024 года из-за оторвавшегося тромба.
Криминалист Игнатов допускает, но считает маловероятной криминальную подоплеку этой смерти.
«Слишком сложная схема… Думаю, вряд ли его смерть носит криминальный характер», — заявил он.
Эксперт пояснил, что такие фигуранты, как Келдыбаев, часто являются «дропперами» — мелкими сошками в схеме, чьи карты используют для перевода денег. Их обычно ждет тюремный срок, а организаторам они быстро становятся неинтересны.
Психологическое состояние Долиной вызывает тревогу.
Публичная жизнь Ларисы Долиной после скандала проходит под знаком сильнейшего стресса. После эфира с извинениями она вышла на сцену «Песни года-2025», и зрители заметили, что артистка была сильно зажатой и почти не двигалась, временами сжимая руку в кулак. А на своем сольном концерте 11 декабря певица не сдержала слез.
Психолог Сергей Ланг считает, что слезы — это проявление эмоциональности, а не манипуляция публики на фоне скандала.
«Творческие личности — очень эмоциональные люди… Это говорит о том, что у нее есть чувство сожаления», — отметил эксперт.
Он же предупредил, что в такой ситуации Долиной необходима психологическая помощь, а слезы, с точки зрения физиологии, даже полезны.
«Это лучше, чем все держать в себе, а иначе будет инфаркт, инсульт», — подчеркнул Ланг.
Заседание Верховного суда 16 декабря может поставить точку в этом громком деле или дать ему новый импульс.