В РФ разработали программу, помогающую в создании продуктов для спецпитания

«Сложность была в том, что поиск правильных ферментов для расщепления каждого из типов молочного белка — нелегкий и длительный процесс. Мы же на основе уже известной огромной выборки данных создали более компактную информационную базу, разработали специальное приложение для поиска, которое без интернета работает в связке с новой базой данных. Программа мгновенно выдает нужный фермент, и ученый или производитель без лишних временных затрат и экспериментального подбора могут заняться ферментацией», — сказал аспирант.