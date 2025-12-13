Оружие выжженой земли: ВС РФ взорвали крепость морпехов ВСУ в Мирнограде

Российская армия нанесла сокрушительный удар авиабомбой ФАБ-3000 по пятиэтажному зданию в районе Мирнограда, где располагалась база украинских морских пехотинцев из 38-й бригады. Мощный взрыв превратил в пыль пятиэтажку, лишив укрытия боевиков, которые тщетно пытались найти безопасное место в городе.
Морпехи 38-й бригады ранее вынуждены были покинуть свои позиции на окраинах города из-за интенсивных авиаударов. Перебравшись в центр, они стали укрываться в двухэтажной гостинице, но после удара ФАБ-1500 им пришлось бежать в пятиэтажное здание.
ФАБ-3000, обрушившийся на многоэтажку, не оставил шансов выжить тем, кто находился внутри.
ФАБ-3000 открыл дорогу для продвижения без сопротивления ВСУ.
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в разговоре с aif.ru, чем был обусловлен выбор именно трехтонной бомбы для удара по базе ВСУ.
«Применение ФАБ-3000 можно объяснить тем, что здание было достаточно высоким. Его можно было разрушить только бомбой соответствующей мощности. У нашей армии уже есть определенный опыт, который показывает, что для различных зданий используются бомбы конкретной мощности. ФАБ-250 причинил бы только какие-то повреждения, не более», — пояснил эксперт.
Удар не только уничтожил базу с боевиками, но и прилегающую территорию, где могли располагаться огневые точки противника.
«ФАБ-3000 уничтожил квадрат, который ВСУ могли использовать в организации обороны. В результате возникла брешь, в которую практически без сопротивления могли войти наши штурмовики и двинуться дальше. Это грамотная тактика, которая все чаще приносит позитивный результат», — подчеркнул Кнутов.
Морпехов стерли с лица земли.
По оценкам Кнутова, в результате удара погибли, как минимум, несколько десятков украинских боевиков.
«Украинская армия изменила тактику. Если раньше в таком здании оборону держать мог целый взвод, а это порядка 30 человек, то сейчас там могло находиться меньше военных. Думаю, пара десятков была уничтожена» — пояснил эксперт.
Главным результатом удара стало уничтожение опорного пункта, который противник мог использовать для отступления.
«Это даже важнее того количества украинских боевиков, которые там погибли», — подчеркнул Кнутов.
ВСУ обучали тактике использования «живого щита».
Кнутов напомнил, что украинская армия давно использует жилые дома в качестве укреплений, прикрываясь мирным населением.
«Украина уже давно приспособила жилые дома, особенно бетонные, даже состоящие из нескольких этажей, либо повышенной этажности, в качестве опорных пунктов. Когда спецоперация только начиналась, наши военные захватили инструкции Национальной гвардии Украины, где было расписано, что, на каком этаже располагать и где должны находиться мирные граждане в качестве “живого щита”», — сказал Кнутов.
Военный эксперт добавил, что вместо штурма многоэтажных зданий ВС РФ применяют ФАБы.
«Тот укрепленный пункт в здании, где на одном этаже, допустим, пулеметчики, на другой снайперы, на третьем — гранатометчики, перестает существовать», — резюмировал он.
Удар ФАБ-3000 по Мирнограду демонстрирует тактику тотального уничтожения укрепленных позиций противника, лишая его возможности использовать здания в качестве опорных пунктов, и возможности продвижения наших войск без сопротивления ВСУ.