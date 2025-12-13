Оружие выжженой земли: ВС РФ взорвали крепость морпехов ВСУ в Мирнограде

«Применение ФАБ-3000 можно объяснить тем, что здание было достаточно высоким. Его можно было разрушить только бомбой соответствующей мощности. У нашей армии уже есть определенный опыт, который показывает, что для различных зданий используются бомбы конкретной мощности. ФАБ-250 причинил бы только какие-то повреждения, не более», — пояснил эксперт.