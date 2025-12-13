Выяснилось, какие опасности таит в себе домашний алкоголь

Настойки, наливки и самогон, которые многие считают «натуральной» альтернативой магазинному алкоголю, могут представлять повышенную угрозу для здоровья. Медики указывают: риски при их употреблении нередко превышают опасность сертифицированной продукции.
Как пояснил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с RT, основная проблема домашнего алкоголя — отсутствие контроля за крепостью и дозировкой. Такие напитки отличаются нестабильным содержанием спирта, из-за чего человек легко превышает безопасную дозу, ошибочно воспринимая продукт как слабый. Это нередко приводит к тяжелым алкогольным отравлениям.
Еще один фактор риска связан с технологией приготовления. При домашнем брожении и перегонке, особенно без специального оборудования и знаний, в напитке сохраняется значительное количество сивушных масел, ацетальдегида и других побочных продуктов ферментации. Эти вещества существенно токсичнее этилового спирта и оказывают выраженное разрушительное воздействие на организм.
По словам специалиста, такие примеси поражают печень, вплоть до развития токсического гепатита и цирроза, разрушают слизистую желудка, повреждают поджелудочную железу и клетки головного мозга. В результате усиливается тяжесть похмельного синдрома и возрастает риск необратимых неврологических нарушений.
Отдельную опасность представляет вероятность попадания в напиток метанола. Он может образовываться при переработке сырья с высоким содержанием пектина — фруктов, особенно косточковых, а также сахарной свёклы. Без лабораторного анализа отличить метиловый спирт от этилового невозможно. Даже небольшие дозы метанола способны привести к слепоте из-за поражения зрительного нерва и сетчатки, а также вызвать острую почечную недостаточность. Употребление 30—100 мл этого вещества может закончиться летальным исходом.
В промышленном производстве, отметил Исаев, метанол исключается на всех этапах технологического цикла. Кроме того, заводские ликёро-водочные изделия в обязательном порядке проходят глубокую очистку от вредных примесей до уровней, установленных нормативами. В домашних условиях добиться такой степени безопасности практически невозможно, а распространенные методы вроде угольных фильтров или вымораживания не дают надежных гарантий.
Дополнительный риск связан с доступностью домашнего алкоголя и устойчивым мифом о его безвредности. Это, по словам специалиста, способствует более частому и бесконтрольному употреблению, что ускоряет формирование бытового пьянства и в дальнейшем может привести к алкогольной зависимости.
