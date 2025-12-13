Выяснилось, какие опасности таит в себе домашний алкоголь

Отдельную опасность представляет вероятность попадания в напиток метанола. Он может образовываться при переработке сырья с высоким содержанием пектина — фруктов, особенно косточковых, а также сахарной свёклы. Без лабораторного анализа отличить метиловый спирт от этилового невозможно. Даже небольшие дозы метанола способны привести к слепоте из-за поражения зрительного нерва и сетчатки, а также вызвать острую почечную недостаточность. Употребление 30—100 мл этого вещества может закончиться летальным исходом.