Американцы перехватили иранский груз военного назначения: чем закончился рейд

Между тем Соединенные Штаты решили расширить военное присутствие в Карибском регионе. Американцы начали переброску новой группы истребителей на авиабазу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Она находится недалеко от Венесуэлы. По данным источников, к базе направят американские истребители F-35A Lightning II. Кроме того, сообщается о наращивании численности боевых спасательных самолетов и самолетов-заправщиков. Они также произведены в Соединенных Штатах.