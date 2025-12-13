Американцы перехватили иранский груз военного назначения: чем закончился рейд

Американские военные в ноябре 2025 года совершили рейд на судно, направлявшееся из Китая в Иран. Они перехватили груз боевого назначения. Об этом заявила газета The Wall Street Journal.
Автор утверждает, что американский спецназ успешно отработал в Индийском океане. Операцию назвали «редкой». В статье сказано, что перехваченный груз предназначался для военного производства в Иране.
Газета также уточнила, что американцы после конфискации товаров разрешили судну продолжить путь. Рейд совершили, когда борт находился на небольшом удалении от Шри-Ланки.
По данным источников, Вашингтон долгое время отслеживал изъятую партию грузов. Информация американских разведчиков указывает на неоднозначность предназначения товара. Его планировали направить из Китая иранским организациям, которые, по имеющимся данным, специализируются на закупках для реализации ракетной программы.
Вся операция была направлена на «пресечение контрабанды на море», добавил автор. По версии газеты, Вашингтон лишь пытался помешать Ирану в восстановлении военного арсенала.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп несколько дней назад заявил о захвате американскими военными нефтяного танкера вблизи берегов Венесуэлы. Всё происходит на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Каракасом. Дональд Трамп подтвердил, что остановленное судно находится под американскими санкциями. По его словам, оно имеет огромный размер.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал объяснений от США после выступления Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Москва ожидает развернутого комментария от Вашингтона по задержанию танкера.
Между тем Соединенные Штаты решили расширить военное присутствие в Карибском регионе. Американцы начали переброску новой группы истребителей на авиабазу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Она находится недалеко от Венесуэлы. По данным источников, к базе направят американские истребители F-35A Lightning II. Кроме того, сообщается о наращивании численности боевых спасательных самолетов и самолетов-заправщиков. Они также произведены в Соединенных Штатах.