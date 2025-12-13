Разъяснено, когда работник в РФ может остановить работу из-за задержки зарплаты

Задержка зарплаты более чем на 15 дней дает сотруднику законное право приостановить работу до полного погашения долга. Такая норма предусмотрена трудовым законодательством и применяется при соблюдении установленной процедуры.
Как пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, приостановка работы возможна только после письменного уведомления работодателя. Документ оформляется в двух экземплярах, один из которых остается у работника с отметкой о получении руководством. Отсчет задержки начинается с первого дня после установленной даты выплаты, включая аванс, премии и отпускные.
При этом право на остановку работы действует не для всех. Оно не распространяется на военнослужащих, сотрудников экстренных служб, работников скорой медицинской помощи, специалистов опасных производств и ряд других категорий, для которых перерыв в работе может повлечь угрозу жизни и безопасности.
После истечения 15-дневного срока задержки сотрудник вправе не выходить на рабочее место до момента полного расчета по задолженности, если иное не предусмотрено законом. Работодатель обязан быть официально уведомлен о таком решении.
По данным Росстата, к концу сентября 2025 года общая задолженность по заработной плате в стране приблизилась к 2 млрд рублей. Около 75% этой суммы сформировалось в течение текущего года. Наиболее сложная ситуация сохраняется в строительной отрасли, где фиксируется наибольший объем невыплат.
