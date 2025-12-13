Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разъяснено, когда работник в РФ может остановить работу из-за задержки зарплаты

Задержка зарплаты более чем на 15 дней дает сотруднику законное право приостановить работу до полного погашения долга.

Задержка зарплаты более чем на 15 дней дает сотруднику законное право приостановить работу до полного погашения долга. Такая норма предусмотрена трудовым законодательством и применяется при соблюдении установленной процедуры.

Как пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, приостановка работы возможна только после письменного уведомления работодателя. Документ оформляется в двух экземплярах, один из которых остается у работника с отметкой о получении руководством. Отсчет задержки начинается с первого дня после установленной даты выплаты, включая аванс, премии и отпускные.

При этом право на остановку работы действует не для всех. Оно не распространяется на военнослужащих, сотрудников экстренных служб, работников скорой медицинской помощи, специалистов опасных производств и ряд других категорий, для которых перерыв в работе может повлечь угрозу жизни и безопасности.

После истечения 15-дневного срока задержки сотрудник вправе не выходить на рабочее место до момента полного расчета по задолженности, если иное не предусмотрено законом. Работодатель обязан быть официально уведомлен о таком решении.

По данным Росстата, к концу сентября 2025 года общая задолженность по заработной плате в стране приблизилась к 2 млрд рублей. Около 75% этой суммы сформировалось в течение текущего года. Наиболее сложная ситуация сохраняется в строительной отрасли, где фиксируется наибольший объем невыплат.

Читайте также: Стало известно, что СБУ отрабатывала подрыв «грязной бомбы» в людном месте.