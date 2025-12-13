Разъяснено, когда работник в РФ может остановить работу из-за задержки зарплаты

Как пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, приостановка работы возможна только после письменного уведомления работодателя. Документ оформляется в двух экземплярах, один из которых остается у работника с отметкой о получении руководством. Отсчет задержки начинается с первого дня после установленной даты выплаты, включая аванс, премии и отпускные.