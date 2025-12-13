Боец РФ Желткевич, прикрывая раненых, ликвидировал до десяти солдат ВСУ

Российский военнослужащий Сергей Желткевич в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожил до десяти солдат Вооружённых сил Украины из автоматического гранатомёта АГС, сообщает Минобороны РФ.
Гвардии младший лейтенант Желткевич под непрерывным огнём ВСУ руководил расчётами АГС, подавляя резервы украинских войск.
«Получив данные от разведки, обнаружившей передвижение противника, Сергей мгновенно сориентировался в обстановке и отдал команду расчётам открыть огонь по назначенному сектору, осуществляя корректировку. В результате точной корректировки огня было уничтожено до десяти человек личного состава противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в это время российские группы эвакуации оказывали первую помощь раненым.
Кроме того, в МО рассказали о гвардии ефрейторе Ванире Хабибуллине. После массированной атаки дронов-камикадзе ВСУ он эвакуировал двух раненых сослуживцев. Группа бойца осуществляла доставку продуктов и боеприпасов на передовые позиции.
«Один из дронов сдетонировал в непосредственной близости от его боевого товарища, который получил множественные осколочные ранения. Проявив выдержку и хладнокровие, Ванир незамедлительно оказал раненному бойцу первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию в безопасный район», — заявили в ведомстве.
Затем ефрейтор Хабибуллин вернулся к выполнению боевой задачи, но ещё один его сослуживец наступил на противопехотную мину. Военный завершил доставку только после его эвакуации.
