Ракеты отомстили за Тверь и Москву: удары уничтожили важные объекты Одессы

Удары в Одессе и Павлограде вывели из строя ряд объектов военной инфраструктуры. По каким целям нанесены удары, aif.ru рассказали эксперты.
Уничтожили БЭКи и западное вооружение.
Одесса стала главным центром поставок вооружения ВСУ, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Нанося удары по этому крупному хабу, российские военные лишают ВСУ военной техники, снарядов и многого другого.
«Били по портовым структурам, причальному фонду, по складам, логистике, связанной с обеспечением ВСУ. Целями могли стать хранилища, в том числе, бэков, западного оружия», — отметил он.
Били по объектам ВПК в Павлограде.
Павлоград сейчас выполняет функцию главного логистического транспортного узла на харьковском и днепропетровском направлениях, — рассказал Дандыкин.
«Это важнейший транспортный узел, железная дорога, это все поставки ВСУ. В том числе, там есть и военная промышленность, поэтому вот там взрывы идут, может, детонируют боеприпасы», — отметил военный эксперт.
Столб дыма до неба, натовцы в пластиковых пакетах.
Днем 12 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прямом попадании в Одессе по кораблю, отгружавшему ГСМ.
«Хороший прилет… Что-то там еще очень интересное произошло, кроме прилета по кораблю с ГСМ», — рассказал он.
По сообщениям очевидцев, к месту взрыва полетел вертолет.
«Раз вертушка полетела, значит, иностранцы под удар попали. И непростые, всяких Хулио из фавел эвакуировать вертолетом не станут. Явно натовцы, и явно офицеры», — добавил Лебедев.