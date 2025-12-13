Ричмонд
Премьеры Великобритании и Бельгии заявили о переломном моменте для Украины

Британия и Бельгия считают нынешний момент переломным для будущего Украины и продолжат работать над вопросом конфискации российских активов. Об этом сказано в заявлении канцелярии главы британского правительства Кира Стармера по итогам его переговоров в Лондоне с бельгийским коллегой Бартом де Вевером.

— Они обсудили последние мирные переговоры по украинскому конфликту и сошлись во мнении, что пришли в переломный момент для будущего Украины, — говорится в заявлении.

Также лидеры высказались за сохранение давления на РФ и укрепление положения Киева, в чем Британия и Бельгия видят «единственный путь к достижению справедливого и долгосрочного мира».

Стармер и де Вевер обсудили тему экспроприации активов России, против которой выступают бельгийские власти.

— Они договорились продолжать тесно работать для достижения прогресса в этом сложном вопросе, — сказано в заявлении канцелярии Стармера.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретится на этих выходных в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

