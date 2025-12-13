Омичка лишилась более 7 миллионов рублей, поверив в «доверенность на украинца»

62-летняя жительница Омска стала жертвой новой мошеннической схемы и лишилась 7 287 000 рублей. Преступники использовали традиционную схему. Сначала запугали жертву, потом стали методично выуживать деньги.
Сначала женщине пришло сообщение якобы «из отдела кадров» ее бывшего места работы с предложением пройти «оцифровку личности» по ссылке. Вскоре в личном кабинете на портале «Госуслуги» появилось фальшивое уведомление: указано, что аккаунт взломан, а на ее имя якобы оформлена доверенность на гражданина Украины. В сообщении настоятельно рекомендовали немедленно позвонить в «Роскомнадзор».
По указанному номеру пенсионерке «подтвердили» угрозу и убедили, что ее деньги в банках находятся под риском. Ей объяснили, что для защиты средств необходимо срочно удалить налоговый счет, открыть новый и перевести все сбережения в «Федеральное казначейство».
Поверив аферистам, женщина сняла более 7,2 миллиона рублей в трех банках и внесла наличные через банкоматы, выдавая перед сотрудниками банков выдуманную историю о покупке квартиры. Только когда мошенники потребовали дополнительно еще три миллиона, пострадавшая заподозрила неладное, рассказала обо всем сыну и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следственные действия продолжаются.
Ранее мы писали, что омичей за минувшие сутки били по лицу, обворовывали и обманывали.