Омичка лишилась более 7 миллионов рублей, поверив в «доверенность на украинца»

Сначала женщине пришло сообщение якобы «из отдела кадров» ее бывшего места работы с предложением пройти «оцифровку личности» по ссылке. Вскоре в личном кабинете на портале «Госуслуги» появилось фальшивое уведомление: указано, что аккаунт взломан, а на ее имя якобы оформлена доверенность на гражданина Украины. В сообщении настоятельно рекомендовали немедленно позвонить в «Роскомнадзор».