Найден супербункер: военные обнаружили подземный город боевиков у Славянска

«Славянск и Краматорск не меньше, чем Покровск и Мирноград, а даже больше. Покровск и Мирноград мы штурмуем порядка года. Если будем сохранять те же подходы и темпы, то бои за Славянск и Краматорск потребуют тоже около года», — пояснил он.