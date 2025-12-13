Найден супербункер: военные обнаружили подземный город боевиков у Славянска

Украинские военные в боях за Славянск и Краматорск в ДНР будут по максимуму использовать подземные укрытия, их в городах очень много, заявил aif.ru военный эксперт Алексей Живов.
«Будьте уверены, ВСУ будут использовать каждое укрепленное место в бою за Славянск и Краматорск. Донбасс — это промышленный мегарегион. Там в каждом городе по две-три шахты, два-три крупных завода с бункерами и подобными делами», — сказал Живов.
По его мнению, бои за последние крупные города Донбасса могут длиться около года.
«Славянск и Краматорск не меньше, чем Покровск и Мирноград, а даже больше. Покровск и Мирноград мы штурмуем порядка года. Если будем сохранять те же подходы и темпы, то бои за Славянск и Краматорск потребуют тоже около года», — пояснил он.
Российские военные находятся на подступах к Славянску и Краматорску после освобождения Северска в ДНР, писали военные Telegram-каналы.