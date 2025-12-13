Достанут из-под земли: бойцы РФ рвутся в бункеры Славянска и Краматорска

После освобождения Северска российские войска приблизились к ключевым городам Донбасса — Славянску и Краматорску, что знаменует собой начало решающего этапа военной операции.
Освобожденный Северск в ДНР отделяют от Славянска 36 км, а расстояние от линии фронта до Краматорска составляет всего около 14 километров.
ВСУ готовились к обороне агломерации с 2014 года.
Однако, продвижение к Славянску и Краматорску сопряжено со значительными трудностями. Как отметил военный эксперт Алексей Живов в разговоре с aif.ru, противник готовился к обороне этих городов с 2014 года, не обошлось без помощи союзников из НАТО.
«Они организовали эшелонированную оборону Донбасса, подземные ходы, хорошо защищенные огневые позиции. А с появлением дронов стали реализовывать двадцатикилометровую зону, через которую сложно пробиться из-за плотного применения FPV-дронов», — добавил Живов.
Эта мощная оборона, создававшаяся годами, представляет собой серьезный вызов для наступающих сил. При этом, по словам Живова, «потихоньку» начинаются бои за эти территории.
«Наши войска буквально находятся на подступах к Краматорску и Славянску», — сказал он.
Бои могут затянуться на год.
Дальнейший успех операции будет зависеть от выбранной стратегии и тактики, направленных на преодоление эшелонированной обороны противника. Сам Живов предположил, что бои за эти территории могут затянуться на длительный период.
«Славянск и Краматорск не меньше, чем Покровск и Мирноград, а даже больше. Покровск и Мирноград находятся рядом друг с другом, как две половинки. Мы их штурмуем порядка года. Если мы будем сохранять те же принципы, подходы и темпы, то это тоже потребует около года», — сказал он.
Ускорить процесс продвижения может увеличение количества дронов и современной техники в распоряжении российских войск, считает Живов.
Сложности рельефа и выбор тактики.
Особую сложность в штурме Славянска и Краматорска представляет холмистая местность Донбасса, создающая дополнительные препятствия для наступательных действий. Живов отметил важность выбора тактики в этом сражении.
«Вопрос в том, как организовывать наступательную работу. Можно штурмовать населенный пункт в лоб, выковыривая противника с каждого завода, а можно обойти его, взять под контроль логистику, фланги и вынудить противника отойти. Для нас, безусловно, второй вариант лучше первого. Потому что если идут городские бои, то города остаются разрушены целиком», — пояснил он.
ВС РФ стараются не использовать плотные городские штурмы, потому что это слишком затратно, добавил Живов.
Подземные укрытия и заводы станут «укрепами» ВСУ.
Украинские войска, вероятно, будут активно использовать подземные укрытия и укрепления, которых в регионе предостаточно.
«Будьте уверены, ВСУ будут использовать каждое укрепленное место в бою за Славянск и Краматорск. Донбасс — это промышленный мегарегион. Там в каждом городе по две-три шахты, два-три крупных завода с бункерами и подобными делами», — подчеркнул Живов.
В Славянске и в Краматорске есть такие места, которые противник может превратить в фортификации и достаточно долго их оборонять, подытожил эксперт.