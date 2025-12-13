В российских кинотеатрах наблюдается падение посещаемости

Россияне стали реже посещать кинотеатры. Спрос упал примерно на 10 процентов. Об этом рассказала президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова, пишет РИА Новости.
По ее словам, показатели кассовых сборов выросли на 15% в сравнении с 2024 годом. Падение посещаемости не повлияло на приличный денежный поток. Президент «Каро» связала недостаток спроса с нехваткой фильмов для старшей возрастной категории.
«Складывается ощущение, что эту аудиторию можно было бы добрать качественным контентом 16+ и 18+. Интерес к нему колоссальный, эта ниша недозаполнена», — выразила мнение Ольга Зинякова.
Она отметила, что зрители положительно оценили новую «Иллюзию обмана». Стоит отметить, что публика была рада вновь увидеть полюбившихся актеров. Одними из главных действующих лиц стали Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айлой Фишер и Дэйв Франко.