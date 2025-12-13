Названо особое оружие, которое позволит быстро занять Славянск и Краматорск

«Славянск и Краматорск не меньше, чем Покровск и Мирноград, а даже больше. Покровск и Мирноград находятся рядом друг с другом, как две половинки. Мы их штурмуем порядка года. Если мы будем сохранять те же принципы, подходы и темпы, то это тоже потребует около года», — сказал Живов.