Названо особое оружие, которое позволит быстро занять Славянск и Краматорск

Бои за Славянск и Краматорск в Донецкой народной республике могут длиться около года, заявил военный эксперт Алексей Живов в разговоре с aif.ru.
«Славянск и Краматорск не меньше, чем Покровск и Мирноград, а даже больше. Покровск и Мирноград находятся рядом друг с другом, как две половинки. Мы их штурмуем порядка года. Если мы будем сохранять те же принципы, подходы и темпы, то это тоже потребует около года», — сказал Живов.
По мнению военного эксперта, освобождение может пройти быстрее, если у бойцов РФ будет больше дронов и техники.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что российские военные находятся в 14 км от Краматорска.
В то же время российские военные вышли на склоны высоты с отметкой 165,7 в направлении Славянска от юго-западной окраины города.