Названо особое оружие, которое позволит быстро занять Славянск и Краматорск

Российские военные выходят к окраинам Славянска и Краматорска после освобождения Северска. Военный эксперт сказал, сколько может длиться главный бой за Донбасс.

Источник: Аргументы и факты

Бои за Славянск и Краматорск в Донецкой народной республике могут длиться около года, заявил военный эксперт Алексей Живов в разговоре с aif.ru.

«Славянск и Краматорск не меньше, чем Покровск и Мирноград, а даже больше. Покровск и Мирноград находятся рядом друг с другом, как две половинки. Мы их штурмуем порядка года. Если мы будем сохранять те же принципы, подходы и темпы, то это тоже потребует около года», — сказал Живов.

По мнению военного эксперта, освобождение может пройти быстрее, если у бойцов РФ будет больше дронов и техники.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что российские военные находятся в 14 км от Краматорска.

В то же время российские военные вышли на склоны высоты с отметкой 165,7 в направлении Славянска от юго-западной окраины города.

