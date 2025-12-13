Неожиданно выяснилось, что Полина Гагарина заговорила о третьем браке

38-летняя российская исполнительница Полина Гагарина дала понять, что не исключает нового замужества. Поводом стали ее слова и образ на недавнем концерте, которые многие восприняли как прозрачный намек нынешнему избраннику певицы.
Во время выступления артистка вышла на сцену в белом платье и сравнила себя с невестой. Фраза о том, что ей «пора замуж», прозвучала в ироничном ключе, однако в окружении певицы отмечают, что подобные заявления редко бывают случайными. В кулуарах считают, что Гагарина таким образом обозначила ожидания от отношений с танцором Стасом Миковым, передает «Семь Дней».
По неофициальной информации, Миков уже переехал в загородный дом певицы, и пара ведет совместный быт. При этом возлюбленный артистки продолжает работать в ее танцевальной команде, а также нашел для себя дополнительное занятие. Он позиционирует себя как практик, работающий с телесными методиками и альтернативным оздоровлением. О стабильности и доходности этого направления достоверных данных нет.
Финансовый вопрос в этой истории обсуждается отдельно. В окружении пары сомневаются, что доходы Микова могут сравниться с заработками Гагариной. Этот фактор уже фигурировал в ее предыдущих отношениях и, как отмечают наблюдатели, может стать испытанием и для нового союза.
Ранее подобная ситуация складывалась в браке певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым. Даже после того как он получил руководящую должность в проекте, связанном с бизнесом супруги, разрыв в доходах сохранялся. После развода Исхаков лишился не только статуса мужа звезды, но и участия в ее коммерческих проектах.
Добавим, что в СМИ уже появлялась информация о том, что Гагарина размышляет над перспективами отношений с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. На фоне последних заявлений этот вопрос вновь оказался в центре внимания.
