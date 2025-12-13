Ким Чен Ын: вооружённые головорезы Запада не могут бросить вызов КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ВС западных государств, несмотря на своё «ультрасовременное оружие», не готовы бросить вызов военным КНДР, он подчеркнул, что у Корейской народной армии высокий боевой дух.
«С такой революционной армией, отличающейся невообразимой, бесконечной духовной глубиной, не осмеливаются воевать и военные банды Запада, вооружённые ультрасовременным оружием», — сказал Ким Чен Ын, его слова цитирует ЦТАК.
Ким Чен Ын принял участие в церемонии приветствия сапёров КНДР, вернувшихся из Курской области. Северокорейские военные участвовали в разминировании российского региона. 528-й инженерно-сапёрный полк удостоен ордена «Свобода и Независимость» I степени.
В Пхеньяне рассказали, что при выполнении боевого задания погибли девять военнослужащих, им было присвоено звание Героя КНДР.
Напомним, Ким Чен Ын заявил, что перед армией страны будет поставлена «новая важная миссия». По его словам, Военно-воздушные силы Северной Кореи получат новые стратегические средства.
По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, в регионе планируют возвести памятник боевому братству КНДР и РФ. Он рассказал, что памятник в честь освободивших курское приграничье бойцов планируют установить в сквере на Интернациональной улице.
Ранее сообщалось, что бойцы 528-го инженерно-сапёрного полка Корейской народной армии вернулись в КНДР после выполнения задания на территории Курской области.