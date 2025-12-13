Синоптик Позднякова предсказала метели на Новый год в Москве

На Новый год в Москве выпадет снег, будет устойчивый снежный покров, но снеговиков слепить вряд ли удастся, рассказала aif.ru синоптик, ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«К Новому году снег обязательно выпадет. Но это произойдет и раньше, другое дело, что его высота будет незначительная, и надолго он, скорее всего, не задержится, тем более до 31 числа», — сказала Позднякова.
Как она пояснила, на следующей неделе, с 17 декабря, в столице ожидается повышение температуры, и то небольшое количество снега, которое будет, растает.
Устойчивый снег, отметил синоптик, прогнозируется в последнюю пятидневку декабря, и в этот период даже не исключены настоящие метели.
«Так что без снега на Новый год мы с вами не останемся, это совершенно точно. Насколько его будет много, сказать сложно. Но если судить по году-аналогу, то к концу декабря снега выпадет 5−8 сантиметров», — обозначила Позднякова.
При этом лепить снеговиков вряд ли удастся.
«Чтобы лепить снеговиков и играть в снежки, нужен мокрый снег, а на Новый год ожидается сухой при отрицательной температуре воздуха», — подытожила Позднякова.
