День святого апостола Андрея Первозванного: история, традиции и запреты праздника

13 декабря отмечается День святого апостола Андрея Первозванного, который в народе прозвали Андреевым днем. История, традиции, запреты и приметы этого праздника — в материале «Вечерней Москвы».
Исторические корни.
Биография апостола Андрея в первую очередь описана в Новом Завете. Он и его брат Симон родились и воспитывались в семье рыбака у Галилейского моря. Братья с юных лет учились рыболовству, однако Андрей также пытался познать Бога. По этой причине он отказался от отношений с женщинами и сохранял целомудрие.
Путь духовных поисков привел его к тому, что он стал одним из учеников Иоанна Предтечи, который затем его крестил. Позднее, когда Андрей встретился с Иисусом и увидел, как на него сошел Святой Дух в виде голубя, и он уверовал. Андрей стал первым, кто решил пойти за Мессией, за что и получил свое прозвище — Первозванный. Он также призвал стать последователем Христа и своего брата Симона, которого Иисус позже нарек Петром.
После чудесного воскресения Христа Андрей вместе с другими апостолами получил способность исцелять людей и проповедовать на разных языках. 12 учеников Иисуса бросили жребий, чтобы решить, в каких странах и регионах каждый из них будет вести проповеди. Андрею выпало побережье Черного моря, а также рек Дуная и Днепра.
Согласно древнерусской «Повести временных лет», Андрей предсказал появление Киева через несколько веков, поставил крест на месте, где в будущем появится город, и пошел вверх по Днепру. В «Сказании о хождении апостола Андрея на Русь» также говорится о том, что святой побывал в тех землях, где в будущем появится Новгород, и вел свою проповедь среди местного населения. По этой причине апостол особенно почитается в России и Русской православной церкви, которая 30 ноября установила День святого апостола Андрея Первозванного. После Октябрьской революции в 1917 году, когда Россия перешла на григорианский календарь, этот праздник сдвинулся на 13 декабря.
Интересно, что флаг морского флота России изображает косой Андреевский крест, символизирующий распятие апостола от рук язычников в греческом городе Патры. Андрей пожелал, чтобы крест, на котором его должны распять, не повторял форму того, на котором убили самого Христа, так как апостол был уверен, что недостоин такой чести. Поэтому его распяли на косом кресте. В 1720 году русский царь Петр I утвердил в Морском уставе флаг с изображением этого креста, так как «от сего апостола приняла Россия святое крещение».
Традиции праздника.
В Андреев день в православных храмах проходят торжественные богослужения. Верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье, защите от врагов и избавлении от стихийных бедствий. Так как Андрей много путешествовал, плавая по морю и рекам и родился в семье рыбака, он считается покровителем моряков, путешественников и рыболовов. 13 декабря представители этих профессий и их близкие просят о благополучии на воде и спокойном плавании.
Еще одна традиция этого праздника — тихие семейные ужины, особенно в домах, где есть Андреи и Андреевичи. Главное помнить, что этот день приходится на Рождественский пост, а потому блюда на столе должны быть соответствующими.
Также существуют и народные традиции Андреева дня. Например, в ночь на 13 декабря принято гадать на суженых. Чтобы привлечь богатого жениха, девушки кидали в маленькое окошко монетки. Чем их больше — тем выше шанс на удачное замужество. На Руси в этот день также готовили калиту — коржик из белого теста, который олицетворял солнце и считался символом хорошего брака.
Кроме того, согласно народному поверью, в этот день лучше не приглашать других людей в свой дом, так как в старину верили, что нечистая сила может 13 декабря принять облик любого человека и проникнуть в жилище, принеся с собой немало бед.
Чего нельзя делать в Андреев день:
Женщинам нельзя шить, прясть и ткать, так как этим можно запутать рыболовные сети Андрея и вызвать его немилость. Нельзя конфликтовать с моряками, рыбаками и теми, кто занимается кораблестроением. Супругам нельзя ругаться между собой, иначе следующий год семейной жизни будет несчастливым. Запрещается долго гулять, чтобы не привлечь нечистую силу. Нельзя выполнять тяжелую работу, а также заниматься уборкой и стиркой. Запрещено есть непостную пищу. Нельзя сплетничать, завидовать или злиться.
Приметы в Андреев день:
Если до 13 декабря не выпадет снег, то зима будет теплой и малоснежной, а если выпадет, то холодной и снежной. Облака быстро и низко плывут — к стуже. Ясно и морозно в Андреев день — к хорошему урожаю в следующем году. Кошка активно намывается — к холодной погоде и ясному небу. Парень, приснившийся девушке в ночь на 13 декабря, в скором времени станет ее мужем.
