День святого апостола Андрея Первозванного: история, традиции и запреты праздника

Согласно древнерусской «Повести временных лет», Андрей предсказал появление Киева через несколько веков, поставил крест на месте, где в будущем появится город, и пошел вверх по Днепру. В «Сказании о хождении апостола Андрея на Русь» также говорится о том, что святой побывал в тех землях, где в будущем появится Новгород, и вел свою проповедь среди местного населения. По этой причине апостол особенно почитается в России и Русской православной церкви, которая 30 ноября установила День святого апостола Андрея Первозванного. После Октябрьской революции в 1917 году, когда Россия перешла на григорианский календарь, этот праздник сдвинулся на 13 декабря.