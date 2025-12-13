Башкирию в выходные ждут снегопады, метель и ухудшение погоды

В ближайшие субботу и воскресенье жителей Башкирии ждет непогода. По данным метеорологов, над Поволжьем и Южным Уралом активизируются циклоны, что приведет к сильному ухудшению погодных условий в республике.
Башгидрометцентре пообещали снегопады и метели. Наиболее интенсивными они будут в воскресенье, 14 декабря, когда на территорию региона переместится циклон, сформировавшийся над Уральском. На дорогах вероятны снежные заносы, гололедица и снежный накат. Температура воздуха будет колебаться от −3 до −8 градусов ночью и от −1 до −6 градусов днем.
После прохождения циклона, уже в начале следующей рабочей недели, в Башкирию начнет поступать холодный воздух с севера. Это приведет к заметному понижению температуры. Ночные и дневные показатели опустятся до −11…-16 градусов. К середине недели морозы усилятся еще больше и превысят средние многолетние значения для этого времени на 5−9 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.