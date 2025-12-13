Башкирию в выходные ждут снегопады, метель и ухудшение погоды

После прохождения циклона, уже в начале следующей рабочей недели, в Башкирию начнет поступать холодный воздух с севера. Это приведет к заметному понижению температуры. Ночные и дневные показатели опустятся до −11…-16 градусов. К середине недели морозы усилятся еще больше и превысят средние многолетние значения для этого времени на 5−9 градусов.