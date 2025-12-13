Офисный ад для кожи: Косметолог раскрыла три ежедневные привычки, которые старят лицо

Работа за компьютером добавляет свой вклад. Человек щурится, хмурит брови, тянет шею вперед, закрепляя мимику и привычные складки на лбу, вокруг глаз и в зоне шеи. Экран даёт и световую нагрузку: синий спектр, по данным исследований, усиливает оксидативный стресс и может ускорять появление пигментации при длительном экранном времени, особенно если кожа уже обезвожена и ослаблена.