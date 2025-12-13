Стало известно, какие похоронные и поминальные обычаи церковь считает суевериями

Русская православная церковь напомнила верующим о ряде распространенных похоронных и поминальных практик, которые не имеют отношения к каноническому учению. Речь идет о ритуалах и словах, укоренившихся в быту, но не поддерживаемых православной традицией.
В церковной среде обращают внимание на действия, которые совершаются в доме после смерти человека. К таким относят завешивание зеркал и закрывание окон. Эти обычаи рассматриваются как пережитки языческих представлений о душах и духах. В православном вероучении подобные действия не имеют смысла и не влияют на посмертную участь человека.
Отдельно упоминаются и устойчивые фразы, используемые при прощании с усопшими. Формальные выражения, распространенные в обиходе, предлагается заменять молитвенным поминовением. С точки зрения церкви, именно молитва считается единственно уместной формой духовной поддержки умершего.
Критике подвергается и практика оставления на могилах еды и алкогольных напитков. В православной традиции кладбище рассматривается как место тишины, памяти и молитвы, а не как пространство для трапез. Вместо этого верующим советуют направлять средства и продукты на дела милосердия, сопровождая их поминовением души усопшего.
Священнослужители подчеркивают, что смысл прощания с умершим заключается не в соблюдении внешних ритуалов, а в молитве и внутреннем участии. Отказ от суеверных обычаев, по мнению церкви, позволяет сохранить подлинное духовное содержание похоронных традиций и избежать подмены веры бытовыми символами.
