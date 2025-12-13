Стало известно, какие похоронные и поминальные обычаи церковь считает суевериями

В церковной среде обращают внимание на действия, которые совершаются в доме после смерти человека. К таким относят завешивание зеркал и закрывание окон. Эти обычаи рассматриваются как пережитки языческих представлений о душах и духах. В православном вероучении подобные действия не имеют смысла и не влияют на посмертную участь человека.