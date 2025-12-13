Ученые рассказали, как россиянам разглядеть звездный объект 3I/ATLAS

Небесное тело 3I/ATLAS 19 декабря достигнет максимального сближения с Землей. Однако увидеть его будет не так просто. По словам ученых, объект не разглядеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
В материале также подчеркивается, что дата — 19 декабря — выбрана с математической точки зрения. Сейчас объект находится на расстоянии в 271 миллион километров от Земли. К 19 декабря его координаты изменятся всего на 3 миллиона километров.
«По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11−12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой “звезды”) потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними», — подытожили в лаборатории.
Россияне также смогут наблюдать самый мощный в году метеорный поток Гемениды. Он будет виден в ночь на 14 декабря.