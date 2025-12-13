Ученые рассказали, как россиянам разглядеть звездный объект 3I/ATLAS

Небесное тело 3I/ATLAS 19 декабря достигнет максимального сближения с Землей. Однако увидеть его будет не так просто. По словам ученых, объект не разглядеть невооруженным глазом. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.