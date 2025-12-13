Выяснилось, что именно означает погасшая свеча перед иконой

По словам протоиерея, стремление искать особые знамения в бытовых обстоятельствах уводит от сути веры. Молитва может совершаться и без свечи — и в этом случае она также будет услышана. В то же время формальное действие, не сопровождаемое молитвенным обращением, не имеет духовного содержания.