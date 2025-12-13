Жизнь — за адреналин. Почему подростки готовы умереть за свои пристрастия

Подростков всё чаще ловят во время рискованных выходок: они цепляются за движущийся транспорт, перебегают ЗСД, поджигают вышки сотовой связи, устраивают сходки на крышах. Почему школьников так сильно тянет на риск и что они думают о своих «хобби» — в материале spb.aif.ru.
Неудачный выбор
Не так давно толпа несовершеннолетних решила прогуляться на крыше одного из домов на намыве Васильевского острова. При этом, двигаясь к своей цели, школьники разрисовывали автобусные остановки, стены жилых домов, взрывали пиротехнику, прыгали на едущий автобус и даже несколько раз перебегали Западный скоростной диаметр. Закончилось для них это плачевно, но хотя бы не трагично — в отдел полиции доставили 34 человека. На некоторых составили протоколы за нарушение ПДД и мелкое хулиганство, за пятерых ребят в силу их возраста будут отвечать родители — однако все живы, и это уже хорошо.
Но, по словам директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, такие инциденты будут повторяться вновь и вновь.
«Это происходит из-за того, что во многих регионах молодёжь вынуждена сама искать себе увлекательные занятия, — уверена Мизулина. — Они сами себе предоставлены и сами находят эти идеи, потому что те их “цепляют”. Но их выбор не всегда удачен. Всё это происходит из-за вакуума в плане занятий и возможностей у молодёжи. У ребят очень много энергии, но не всегда есть возможность направить её в правильное русло. То, что было бы им интересно, порой дорого и недоступно».
Екатерина выяснила, что многие зацеперы и руферы интересуются экстремальными видами спорта — например, альпинизмом, скалолазанием, паркуром. Но бесплатных секций по этим видам спорта почти не существует.
Абсолютно нет условий: секций с нормальными тренерами, площадок, скейт-парков. Да и денег на покупку необходимого оборудования у родителей часто нет. Потому подростки втягиваются в то, что доступно и не требует вложений.
«Но мы же её поймали!»
Секции «адреналиновых» видов спорта, конечно, есть, и некоторые даже бесплатные, особенно в крупных городах. Там можно заниматься альпинизмом и скалолазанием, осваивать паркур и прочие направления экстремального спорта. Но подростки туда не торопятся.
Причина в том, что кроме острых ощущений молодым людям важны ещё два момента: отсутствие «обязаловки» и чтобы рядом были друзья. Они не хотят зависеть от графика тренировок, выполнять указания тренеров. А вот в обещания «Вот там ты и найдёшь настоящих товарищей» не верят — они и так уже есть. Именно так и аргументировал свой отказ идти в какую-либо секцию 15-летний руфер Максим.
«Я пробовал скалолазание, но это полный отстой. Скука, тренер постоянно орёт, командует, нудит про дисциплину. Слишком много времени тратится на дурацкие разминки. Это вообще не моё, я хочу прийти и сразу заниматься, а не тратить по сорок минут на прелюдии», — эмоционально говорит он, добавляя, что просто хочет залезть повыше с друзьями и подругами, показав им «неземную красоту питерских видов».
Про несчастные случаи и разбившихся сверстников он, конечно, слышал. «Но мы же аккуратно, мы страхуемся, держимся», — убеждает он. И тут же рассказывает, как этим летом в большой компании забрался на одну из крыш Петроградской стороны. Одна из девочек споткнулась и на пятой точке заскользила к самому краю. «Но мы же её поймали», — гордо заключает Максим.
А если бы — нет?
Крутость важнее правил
По словам психолога Анастасии Вайнер, старые подростковые «аттракционы риска» (руфинг, зацепинг, перебегание на красный свет, алкоголизация) и новые (порча инфраструктуры, челленджи в соцсетях) выглядят по-разному, но корни у них одни и те же: поиск адреналина, демонстрация своего статуса в группе, желание отличиться, а также стремление прославиться.
В итоге идти на риск подростков толкают несколько факторов. Во-первых, их мозг работает не так, как у взрослых — ответственная за контроль импульсов и прогнозирование последствий префронтальная кора ещё не дозрела, а система выработки гормона удовольствия дофамина пока ещё гиперчувствительна.
Во-вторых, принадлежность к группе и «крутость» важнее правил — риск только укрепляет их положение в стае. Третье — видео с экстримом набирают просмотры, а это быстрый социальный капитал. Ну и четвёртое — если нет безопасных каналов для выражения энергии и творчества, дети всегда придумают свои.
При этом не стоит забывать, что для некоторых риск — способ справиться с тревогой, депрессией или семейной напряжёнкой. И наконец, иногда это протест против запретов взрослых или попытка проверить и показать, кто на что способен.
Психолог уверена, что поведение любителей экстрима нельзя сравнивать с суицидальным. Большинство руферов, разумеется, умирать не хотят — лишь выпускают адреналин и хотят впечатлить своё окружение. Но если они ведут себя так постоянно, это становится навязчивым и приводит к регулярным травмам или сопровождается утратой радости от обычных дел — нельзя проходить мимо и крутить пальцем у виска. И первое, что необходимо сделать, — поговорить с подростком.
«Слушайте ребёнка без моралей 5−10 минут, — приводит пошаговую инструкцию Вайнер. — Фразы, которые работают: “Расскажи, что там происходит, — я хочу понять, а не осудить”, “Что ты чувствуешь в момент, когда делаешь это?” Это понижает защиту и открывает разговор».
Второе — вместо запретов надо предложить альтернативу. «Классика вроде “Не лезь на крышу” не работает. Но есть места с похожей безопасной дозой риска: можно пойти на скалодром, места для роуп-джампинга, паркура, в скейт-парк, на велотрек, картинг, поиграть в пейнтбол или лазертаг. Существуют пожарно-спасательные секции, каскадёрские курсы», — советует психолог.
Да и крутое видео тоже можно снять — но в безопасных условиях, с тренером и страховкой. Также без особого экстрима можно и поднять статус, и получить внимание, считает Вайнер. Например, став наставником младших приятелей или своих же друзей. Или организовать фотовидеопроекты, показать достижения — пусть даже маленькие.
«Поощряйте лидерские роли ребёнка в безопасных активностях — подростки любят быть “лидером риска”, так позвольте им быть “лидером команды”, — уверена специалист.
Подростка надо научить оценивать риски: считать вероятность, последствия, доступные альтернативы. «Простой приём: если ты лезешь на крышу — напиши три возможных исхода и как их предотвратить. Это делает процесс осознанным», — объясняет она.
Если беседы не помогают, стоит сменить тактику, а не повышать тон. Вместо фраз «ты должен» использовать вопрос: «Насколько для тебя это важно?».
Необходима и помощь от школы и города, которым стоит обустроить официальные безопасные паркур-залы, скейт-парки, скалодромы, курсы уличной съёмки. Также не помешает организовывать направленные на подростков информкампании в соцсетях, но без участия «дядь и тёть» в строгих костюмах. Лучше привлекать опытных экстремалов, они могут быть убедительнее родителей.