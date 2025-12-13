Жизнь — за адреналин. Почему подростки готовы умереть за свои пристрастия

«Это происходит из-за того, что во многих регионах молодёжь вынуждена сама искать себе увлекательные занятия, — уверена Мизулина. — Они сами себе предоставлены и сами находят эти идеи, потому что те их “цепляют”. Но их выбор не всегда удачен. Всё это происходит из-за вакуума в плане занятий и возможностей у молодёжи. У ребят очень много энергии, но не всегда есть возможность направить её в правильное русло. То, что было бы им интересно, порой дорого и недоступно».