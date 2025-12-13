В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

САРАТОВ, 13 дек — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Пензенской области из-за непогоды, в некоторых районах произошли отключения электроэнергии, работают аварийные бригады, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«В связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха по согласованию с региональным управлением МЧС вводим на территории Пензенской области режим повышенной готовности. В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады», — написал он в своем в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей в субботу отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом, а также не выходить из дома без крайней необходимости.