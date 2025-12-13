В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

«В связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха по согласованию с региональным управлением МЧС вводим на территории Пензенской области режим повышенной готовности. В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады», — написал он в своем в Telegram-канале.