Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Мельниченко: в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за погоды.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 13 дек — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Пензенской области из-за непогоды, в некоторых районах произошли отключения электроэнергии, работают аварийные бригады, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха по согласованию с региональным управлением МЧС вводим на территории Пензенской области режим повышенной готовности. В ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады», — написал он в своем в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей в субботу отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом, а также не выходить из дома без крайней необходимости.