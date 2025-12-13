Ричмонд
Лису заметили средь бела дня в омском Авиагородке

Хищница как ни в чем не бывало бежала мимо подъездов многоэтажек.

Источник: Комсомольская правда

12 декабря 2025 года днем жители микрорайона Авиагородок в Омске заметили рыжую лису, пробегавшую между жилыми домами на улице Транссибирская.

По словам очевидцев, хищница появилась еще ночью и продолжает перемещаться по дворам, не приближаясь к людям.

На видео, опубликованном местными жителями, лиса движется кругами между многоэтажками. Подписчики выражают удивление:

«Вот так можно увидеть лесного хищника прямо у подъездов!», — удивленно рассказали омичи.

Специалисты рекомендуют не подходить к диким животным и сообщать об их появлении в городской черте в службу охраны природы или управление городского хозяйства. Животное может переносить смертельно опасный вирус бешенства.

Ранее мы писали, что в омском райцентре лиса напала на женщину, есть подозрения о бешенстве.