Лису заметили средь бела дня в омском Авиагородке

12 декабря 2025 года днем жители микрорайона Авиагородок в Омске заметили рыжую лису, пробегавшую между жилыми домами на улице Транссибирская.
По словам очевидцев, хищница появилась еще ночью и продолжает перемещаться по дворам, не приближаясь к людям.
На видео, опубликованном местными жителями, лиса движется кругами между многоэтажками. Подписчики выражают удивление:
«Вот так можно увидеть лесного хищника прямо у подъездов!», — удивленно рассказали омичи.
Специалисты рекомендуют не подходить к диким животным и сообщать об их появлении в городской черте в службу охраны природы или управление городского хозяйства. Животное может переносить смертельно опасный вирус бешенства.
Ранее мы писали, что в омском райцентре лиса напала на женщину, есть подозрения о бешенстве.