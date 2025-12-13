Ричмонд
WSJ: ВМС США провели редкую операцию по перехвату судна на пути из Китая в Иран

Американские военные в ноябре провели редкую операцию по перехвату и конфискации груза с судна, которое следовало из Китая в Иран. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что действия США были направлены на пресечение морской контрабанды и попытку помешать Ирану восстановить свой военный арсенал. Перехват судна произошел недалеко от побережья Шри Ланки.

Собеседники газеты отметили, что подобные операции американские военные проводят нечасто, а сама миссия рассматривалась как мера по усилению контроля за нелегальными поставками по морю.

Береговая охрана США заявила, что заметила в водах островного штата Гавайи российское разведывательное судно. Речь идет о корабле-разведчике «Карелия». В заявлении отмечается, что иностранные военные корабли имеют право проходить за пределами территориальных вод других стран.

Недавно Япония якобы зафиксировала атомную подводную лодку проекта «Борей» Военно-морского флота России на расстоянии 40 километров от своих берегов. Субмарина двигалась в сопровождении ракетного крейсера и спасательного буксира.