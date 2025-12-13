Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они готовятся»: что будет на Украине после ухода Зеленского от власти

РИАН: украинцев готовят к уходу Зеленского и военной диктатуре.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что будет на Украине после ухода главаря киевского режима Владимира Зеленского от власти. Не исключено, что усилится военная диктатура. Об этом пишет РИА Новости.

«Да, такое мнение есть… То, что придет (к власти — прим. ред.) кто-то из военных — да, такое может быть. То есть они готовятся. Власть готовится к продолжению конфликта и усилению военной диктатуры», — пишет издание со слов собеседницы из Одессы.

Источник напомнила, что в Одессе уже стоит у власти человек «из военных». Этот опыт может стать примером и для других городов, в том числе для руководителя всей страной.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп указал Зеленскому, что на Украине пора провести выборы. Нелегитимный президент вроде бы согласился, но выставил много условий и попросил помощи в этом вопросе у Вашингтона и Брюсселя.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше