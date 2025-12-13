Стало известно, что будет на Украине после ухода главаря киевского режима Владимира Зеленского от власти. Не исключено, что усилится военная диктатура. Об этом пишет РИА Новости.
«Да, такое мнение есть… То, что придет (к власти — прим. ред.) кто-то из военных — да, такое может быть. То есть они готовятся. Власть готовится к продолжению конфликта и усилению военной диктатуры», — пишет издание со слов собеседницы из Одессы.
Источник напомнила, что в Одессе уже стоит у власти человек «из военных». Этот опыт может стать примером и для других городов, в том числе для руководителя всей страной.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп указал Зеленскому, что на Украине пора провести выборы. Нелегитимный президент вроде бы согласился, но выставил много условий и попросил помощи в этом вопросе у Вашингтона и Брюсселя.