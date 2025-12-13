Три тактические группы украинской армии были ликвидированы в ходе их продвижения к линии боевого соприкосновения вблизи Андреевки в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Сообщается, что враг трижды пытался перебросить боевые подразделения 158-й отдельной мехбригады передовые позиции в окрестностях Андреевки.
Известно, что все три группы противника были полностью уничтожены.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в городе Гуляйполе.
Также ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.
