Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска уничтожили три группы 158-й мехбригады ВСУ у Андреевки

Противник предпринял три попытки выдвижения боевых групп в районе Андреевки.

Источник: Аргументы и факты

Три тактические группы украинской армии были ликвидированы в ходе их продвижения к линии боевого соприкосновения вблизи Андреевки в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Сообщается, что враг трижды пытался перебросить боевые подразделения 158-й отдельной мехбригады передовые позиции в окрестностях Андреевки.

Известно, что все три группы противника были полностью уничтожены.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в городе Гуляйполе.

Также ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше