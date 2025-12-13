Отстрел лис и шакалов разрешили в Волгоградской области

Так, в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Кумылженский» разрешено убить двух волков, так как хищники стали уже заходить в хутора Краснянский и Седов. По этой же причине в этом же заказнике разрешен отстрел 5 лис и 5 шакалов.