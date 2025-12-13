Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили объект Вооружённых сил Украины на сумском участке, где украинская сторона готовила видеоролики для агитации вступления в ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Этот объект находился в районе Белополья. Речь идёт о пункте управления ротного звена бригады ВСУ. Локацию вычислили благодаря публикациям в соцсетях.
«В районе Белополья поражён пункт управления ротного звена 125 отмбр ВСУ. Несколькими днями ранее медиа-службой бригады по указанию командира В. Фокина там проводилась съёмка видеороликов для агитации вступления в ВСУ и пиара комбрига. После их публикации в соцсетях позиции 125 бригады были вычислены, и по ним нанесён удар», — говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия на нескольких участках в Сумской области. ВСУ безуспешно пытаются нарастить количество боевых групп. По выявленным позициям активно работают артиллерия и расчёты БПЛА.
Напомним, накануне стало известно, что российские военные уничтожили в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области четыре штурмовые группы 158-й бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.