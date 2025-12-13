Российские бойцы спасли сову в Донбассе

Однако порой пушистые питомцы отдают долг людям и сами спасают своих владельцев. Например, на Бали кошка Мася спасла хозяев от ядовитой змеи. Когда члены семьи нашли Масю, она вся была в крови, а змея сбежала. По словам ветеринаров, кошка выжила чудом.