Российские бойцы спасли сову в Донбассе

Российские военнослужащие спасли сову, которая запуталась в оптоволокне от беспилотников. Об этом сообщает Daily Storm.
Инцидент произошел в Донбассе. Боец с позывным Мороз вместе с сослуживцами заметил птицу, застрявшую в проводах, и решил ей помочь. По словам военных, ситуацию они восприняли с юмором, назвав себя «службой спасения сов».
Военнослужащий аккуратно освободил птицу из оптоволокна. В результате сова не пострадала и смогла улететь, передает Telegram-канал.
Ранее из пожара в Сергиевом Посаде спасли собаку с тремя маленькими щенками. Об этом рассказали в областном управлении МЧС России. Спасатели смогли найти животных в задымленном помещении под завалами.
Однако порой пушистые питомцы отдают долг людям и сами спасают своих владельцев. Например, на Бали кошка Мася спасла хозяев от ядовитой змеи. Когда члены семьи нашли Масю, она вся была в крови, а змея сбежала. По словам ветеринаров, кошка выжила чудом.
А 4 февраля в подмосковном поселке Софрино кошка спасла своего хозяина от гибели, разбудив его, когда в квартире начался пожар. По версии МЧС, причиной пожара стало зарядное устройство, оставленное в розетке.