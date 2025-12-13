Тактика «Азовстали»: полковник сказал, как ломают боевиков ВСУ в Димитрове

В Мирнограде (Димитрове) боевики ВСУ засели в двух промышленных объектах — механическом заводе и шахте «Центральная». Оттуда их методично выбивают бойцы российской армии. О разворачивающихся боях в городе ДНР aif.ru рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Может повторится сценария «Азовстали».
«Что из себя представляет механизированный завод в Мирнограде: это инфраструктурные железобетонные конструкции, в которых пехота, оснащенная гранатометами и пулеметами, может создать серьезный укрепленный район. Чтобы их оттуда “выкурить”, необходимо проводить специальную огневую операцию», — отметил военный эксперт.
Матвийчук добавил, что сложившаяся ситуация чем-то напоминает события в Мариуполе, когда ВС РФ брали «Азовсталь», только в Мирнограде масштабы поменьше.
«“Азовсталь” побольше все-таки, и сопротивляться, находясь там, можно было дольше. Но мариупольский мини-сценарий в Мирнограде возможен, потому что ВСУ для обороны будут использовать различные заводские помещения, в том числе и подземные», — сказал Матвийчук.
Напомним, чтобы взять «Азовсталь», армии РФ приходилось буквально забрасывать территорию предприятия огромным числом снарядов и авиабомб. Такую же тактику ВС РФ применять и в Мирнограде.
«Для начала по ВСУ на мехзаводе хорошенько отработают артиллерия, военно-космические силы и, конечно, наши “Тосочки”, которые поражают термобарическими боеприпасами», — сказал Матвийчук.
То есть, чтобы «выкурить» противника, проведут специальную огневую операцию, констатировал военный эксперт.
Ломают ключевой узел сопротивления.
Выбивают боевиков ВСУ и из шахты «Центральная». Эксперты отмечают, что там сформирован ключевой узел сопротивления.
«Такие шахты, как “Центральная” в Мирнограде, — неглубокого заложения. Там есть не только вертикальные штольни, но и горизонтальные. Я думаю, горизонтальные применяются для укрытия личного состава ВСУ, госпиталя, возможно, складов с боеприпасами», — рассказал Матвийчук.
Военный эксперт констатировал, что, «выкурив» боевиков ВСУ с шахты, освобождение Мирнограда ускорится.
«Когда этот узел сопротивления будет ликвидирован, Мирноград падет намного быстрее», — подытожил Матвийчук.
Военный блогер Юрий Подоляка так же отмечал, что занятие шахты «Центральная» войсками РФ полностью дезорганизует оборону ВСУ в городе.