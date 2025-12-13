Для ликвидации свалки в самарском поселке Мясокомбинат нужны 10 млн рублей

Для начала ликвидации свалки в поселке Мясокомбинат в городской бюджет на 2026 год заложены 10 млн рублей. Об этом сообщает «Самарская газета».
Мусорный полигон разрушает экологию поселка уже несколько лет. Еще в 2021 году экологи предупреждали, что загрязнены уже семь гектаров, а для полной рекультивации еще тогда требовалось 60 млн рублей. Так что в следующем году тут пройдет только первый этап необходимых работ.
Всего в 2026 году в Самарской области планируют ликвидировать 16 незаконных свалок, на что предусмотрено выделить муниципалитетам в качестве софинансирования 39 млн рублей.