Для ликвидации свалки в самарском поселке Мясокомбинат нужны 10 млн рублей

Мусорный полигон разрушает экологию поселка уже несколько лет. Еще в 2021 году экологи предупреждали, что загрязнены уже семь гектаров, а для полной рекультивации еще тогда требовалось 60 млн рублей. Так что в следующем году тут пройдет только первый этап необходимых работ.