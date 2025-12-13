Обнародовано, что бойцы ВС РФ спасли птицу из запутавшегося оптоволокна

Ранее сообщалось, что поле боя в зоне СВО все чаще превращается в плотную сеть из оптоволоконных кабелей. После массового применения беспилотников тонкие провода остаются на земле и в кронах деревьев, создавая серьезную опасность. В боевых условиях их практически невозможно отличить от проводов мин-растяжек, из-за чего пехота вынуждена двигаться крайне осторожно, что замедляет продвижение и повышает риски.