Обнародовано, что бойцы ВС РФ спасли птицу из запутавшегося оптоволокна

В зоне специальной военной операции бойцы ВС РФ помогли дикой птице, оказавшейся в смертельно опасной ситуации. Сова запуталась в оптоволоконном кабеле, оставшемся после пролета беспилотников, и не смогла выбраться самостоятельно.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе», пернатую заметили военнослужащие, проходившие участок местности. Птица была обездвижена тонким проводом, который остался на деревьях после применения дронов. Пройти мимо бойцы не смогли и приняли решение освободить животное.
Процедуру распутывания провел военный с позывным Мороз. Он действовал аккуратно, чтобы не нанести сове травм. В результате птицу удалось полностью освободить, видимых повреждений она не получила и была отпущена.
Ранее сообщалось, что поле боя в зоне СВО все чаще превращается в плотную сеть из оптоволоконных кабелей. После массового применения беспилотников тонкие провода остаются на земле и в кронах деревьев, создавая серьезную опасность. В боевых условиях их практически невозможно отличить от проводов мин-растяжек, из-за чего пехота вынуждена двигаться крайне осторожно, что замедляет продвижение и повышает риски.
