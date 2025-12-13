Немецких военных перебросят в Польшу для участия в «Восточном щите»

Военнослужащих армии ФРГ перебросят в Польшу в апреле следующего года для участия в плане «Восточный щит» на границе с Россией, передает немецкая газета Bild со ссылкой на бундесвер.
«В общей сложности несколько десятков военнослужащих сухопутных войск и подразделений материального обеспечения примут участие в операции “Восточный щит” в регионах, граничащих с Калининградом и Белоруссией», — приводит газета слова представителя министерства обороны ФРГ.
По информации источника Bild, военнослужащие ФРГ будут устанавливать позиции, копать траншеи, прокладывать колючую проволоку и возведут противотанковые заграждения.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Польши сообщили, что фортификационные сооружения на границе с Россией будут передвижными — траншеи и противотанковые заграждения будут располагаться в тех местах, где это будет признано необходимым военными.