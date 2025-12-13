Новый поворот в деле о пропаже Усольцевых: вот что могло случиться с туристами в Красноярском крае

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, могла стать жертвой преступления. В Следственном комитете рассказали о новом повороте в деле пропавших путешественников. Об этом сообщил ТАСС руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Ерёмин. Однако он отметил, что версия с несчастным случаем продолжает отрабатываться как приоритетная.