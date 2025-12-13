Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый поворот в деле о пропаже Усольцевых: вот что могло случиться с туристами в Красноярском крае

СК: семья Усольцевых могла стать жертвой преступления.

Источник: Комсомольская правда

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, могла стать жертвой преступления. В Следственном комитете рассказали о новом повороте в деле пропавших путешественников. Об этом сообщил ТАСС руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Ерёмин. Однако он отметил, что версия с несчастным случаем продолжает отрабатываться как приоритетная.

«Приоритетной всё-таки остаётся версия несчастного случая. Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай — и люди замёрзли», — пишет ТАСС со слов представителя следственного комитета.

СК проверяет версию о возможном преступлении против семьи Усольцевых наряду с другими версиями. В рамках расследования проводятся оперативно-разыскные мероприятия и допросы свидетелей.

Напомним, Сергей Усольцев, Ирина и их дочь Арина пропали 28 сентября на Кутурчинском Белогорье. Им 64, 48 и 5 лет соответственно. Поиски продолжаются.

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам спасателей и волонтеров, это исчезновение семьи остается загадкой. Ведь маршрут был выбран максимально простой, потеряться там просто негде. Но самое странное, что не осталось следов членов семьи.