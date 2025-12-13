Онищенко призвал россиян отказаться от поездки на Новый год за границу

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы, эпидемиолог Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам новогодние и рождественские праздники отметить на родине и не выезжать в этот период за границу.
Об этом он сказал, комментируя заболеваемость «гонконгским гриппом».
«Меня больше волнует, что через недельку-другую многие рванут куда-нибудь, например, на турецкие берега. Или, скажем, в Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд и др.), на американский континент в район экватора. А потом при возвращении навезут всяких вирусов… За свои деньги поехать куда-то, для того чтобы заразиться и потерять здоровье. Это, конечно, необъяснимо, но по-нашему», — сказал Онищенко.
Собеседник издания настоятельно рекомендовал россиянам встречать Новый год на родине.
«Хватит “гастролей” по странам», — поделился Онищенко.
Он также призвал гражданам ответственно относиться к своему здоровью.
«Если почувствовали недомогание, повысилась температура, появились признаки острой респираторной инфекции, не надо геройствовать, лучше вызвать врача и сделать все необходимое, чтобы не заразить детей и пожилых людей — главных в группе риска», — подытожил Онищенко.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Дагестане зафиксировано два первых смертельных случая от «гонконгского гриппа» (штамм H3N2 группы А).