Кардиолог Гуляев назвал допустимую дозу крепкого алкоголя

Кардиолог отметил, что от алкоголя лучше отказаться вовсе, а если и употреблять, то крайне редко (не чаще одного-двух раз в месяц) и в минимальных количествах. Он также подчеркнул, что спиртное не стоит рассматривать как средство для поддержки здоровья сердца, передает РИА Новости.