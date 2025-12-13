Кардиолог Гуляев назвал допустимую дозу крепкого алкоголя

Главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского Николай Гуляев рассказал, какую дозу алкоголя можно считать допустимой.
По словам специалиста, условно допустимой считается порция в 50−70 граммов крепкого алкоголя. При этом он подчеркнул, что даже такое количество увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень, а полностью безопасных доз спиртного, согласно данным науки и независимых исследований, не существует.
Кардиолог отметил, что от алкоголя лучше отказаться вовсе, а если и употреблять, то крайне редко (не чаще одного-двух раз в месяц) и в минимальных количествах. Он также подчеркнул, что спиртное не стоит рассматривать как средство для поддержки здоровья сердца, передает РИА Новости.
По словам терапевта «Скандинавского центра здоровья» Ольги Чистик, перед застольем следует добавить в рацион жирную пищу или продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты или овощи, которые способствуют замедлению всасывания спиртного. Чтобы избежать обезвоживания, на каждые 100 миллилитров алкоголя нужно выпивать по 200 миллилитров воды.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.