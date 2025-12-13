В Германии задержали мужчину, пытавшегося ввезти более 11 тысяч алмазов

Таможенники в ФРГ задержали пассажира авиарейса, у которого нашли более 11 тысяч алмазов, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы Германии.
Уточняется, что 53-летний мужчина прибыл из Анголы во Франкфурт-на-Майне (федеральная земля Гессен). Драгоценные камни были найдены в его ручной клади. Алмазы находились в двойном дне, оборудованном в сумке путешественника.
Они не были задекларированы, и пассажир не смог предоставить необходимые документы на ценный груз, в связи с чем его задержали. Также была назначена экспертиза, которая должна установит стоимость провозимых алмазов.
Напомним, в июне Следственный комитет РФ сообщил о задержании участников банды, похищавшей алмазное сырье у добывающей компании «Алроса» для последующей контрабанды в Армению. Их поймали при попытке кражи очередной партии драгоценных камней, стоимость которой оценивалась в более чем 1,7 млн рублей. Одна из сотрудниц организации рассказала силовикам, что похищала алмазы, подменяя их другими предметами. В ходе обысков у участников банды было найдено и изъято около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги и ювелирные украшения.
Против фигурантов расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).