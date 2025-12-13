В Германии задержали мужчину, пытавшегося ввезти более 11 тысяч алмазов

Напомним, в июне Следственный комитет РФ сообщил о задержании участников банды, похищавшей алмазное сырье у добывающей компании «Алроса» для последующей контрабанды в Армению. Их поймали при попытке кражи очередной партии драгоценных камней, стоимость которой оценивалась в более чем 1,7 млн рублей. Одна из сотрудниц организации рассказала силовикам, что похищала алмазы, подменяя их другими предметами. В ходе обысков у участников банды было найдено и изъято около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги и ювелирные украшения.