Десятки жителей Башкирии получили автомобили от государства

39 жителей Башкирии в 2025 году получили автомобили от Социального фонда.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году 39 жителей Башкирии, пострадавших на производстве, получили от Отделения Социального фонда России специализированные автомобили. Транспортные средства (чаще всего это «Лада Гранта» и «Лада Веста») выдаются в рамках программы реабилитации раз в семь лет при наличии медицинских показаний. Машины адаптируют под индивидуальные потребности каждого водителя. Это позволяет людям сохранять мобильность, работать и путешествовать.

Помимо автомобиля, пострадавшие на производстве имеют право на санаторно-курортное лечение, ежемесячные страховые выплаты и другие средства реабилитации. Программа направлена на комплексную поддержку людей, получивших производственные травмы.

