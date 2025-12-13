Десятки жителей Башкирии получили автомобили от государства

В 2025 году 39 жителей Башкирии, пострадавших на производстве, получили от Отделения Социального фонда России специализированные автомобили. Транспортные средства (чаще всего это «Лада Гранта» и «Лада Веста») выдаются в рамках программы реабилитации раз в семь лет при наличии медицинских показаний. Машины адаптируют под индивидуальные потребности каждого водителя. Это позволяет людям сохранять мобильность, работать и путешествовать.